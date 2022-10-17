拜旅遊復甦所賜，新加坡航空（SIA）和旗下廉航酷航（Scoot）9月載客量合計達210萬人，月增2.5％。9月團體旅客的載客量較一年前激增111.8％。除了東亞之外的所有航線需求維持穩定，因為東亞主要市場仍設有旅遊禁令。

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