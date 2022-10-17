旅遊復甦 新航9月載客量激增 22:272022/10/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜旅遊復甦所賜，新加坡航空（SIA）和旗下廉航酷航（Scoot）9月載客量合計達210萬人，月增2.5％。9月團體旅客的載客量較一年前激增111.8％。除了東亞之外的所有航線需求維持穩定，因為東亞主要市場仍設有旅遊禁令。 快篩神助攻 九安醫療獲利激增逾300倍 高雄機場新航廈 明年動工 全台胖子激增 10年後恐逾231萬人 #載客量 #東亞 #激增 #新航 #所賜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吃蘋果派 晶技9月獲利發威 04:102022/10/13 證券．權證 《國際金融》人氣急速降溫 中創新航IPO冷 11:302022/10/06 財經 新航舊金山飛往新加坡班機傳炸彈威脅 一乘客被捕 14:392022/09/28 國際 高雄機場新航廈明年動工 10年後完成第一期 16:202022/10/11 生活 精品業 去年銷售創紀錄 04:102022/10/02 全球財經 中創新航10／6 港股掛牌 04:102022/09/25 全球財經 台灣人均GDP首度超車日韓 居東亞第一 19:452022/10/13 財經 投資境外債券熱 南向通 5月以來交易激增 04:102022/10/04 全球財經 昇銳 前八月每股賺逾一元 04:102022/09/21 證券．權證 未見需求激增 傳蘋果放棄增產600萬支iPhone 14 13:172022/09/28 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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