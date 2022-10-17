石油輸出國家組織與產油國聯盟（OPEC+）成員國16日異口同聲，為每日減產200萬桶的決定背書，駁斥美國聲稱，成員國支持減產是受到沙烏地阿拉伯脅迫的說法。

美國主張，產油國減產有助俄羅斯提升石油收入，並暗示沙國脅迫其他產油國同意減產。沙國16日否認援助俄國入侵烏克蘭的指控。

沙國國王薩爾曼（Salman bin Abdulaziz）表示，沙國致力維持油市穩定和平衡，包括達成和維持OPEC+協議。沙國國防部長與王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman）亦表示，10月5日的減產決定是以經濟數據為依據，成員國一致同意減產。

包括阿聯大公國（UAE）在內的多個OPEC+成員國，同聲為減產決定辯護。UAE能源部長透過推特表示，「OPEC+無異議通過減產，純粹是技術性決定，並無政治意圖。」

石油輸出國家組織（OPEC）第二大產油國伊拉克表示，減產是依據經濟數據所做的決定，而且成員國全體一致同意減產。

伊拉克國營石油行銷公司SOMO指出，OPEC+成員國一致認同，因應當前不確定環境下的油市狀況，最佳的策略是先發制人，以維持市場穩定和為未來提供必要的指引。

科威特石油公司執行長亦樂見OPEC+減產，並表示科威特致力維持市場平衡。

阿曼與巴林亦在聲明稿表示，OPEC+成員國一致同意減產。阿曼的能源部長指出，減產決定純粹是基於市場供需狀況。

阿爾及利亞能源部長表示，10月5日的減產決定具有歷史性意義，他與目前訪問阿爾及利亞的OPEC新秘書長艾爾蓋斯（Haitham al-Ghais），對這項決定深具信心。

艾爾蓋斯稍後在記者會表示，OPEC+的目標是維持市場供需平衡，而不是讓油價保持在特定價格。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日表示，拜登11月出席在印尼舉行的二十國集團（G20）領袖峰會時，並無和沙國王儲薩爾曼會面的計畫。