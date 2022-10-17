美國銀行（BoA）提列壞帳準備使得第三季獲利年減8％，不過仍優於市場預期。美銀第三季獲利降至70.8億美元，每股盈餘為81美分，但優於市場預估的78美分。營收年增8％至245億美元，亦超越市場預估的235.4億美元。

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