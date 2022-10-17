美銀第三季獲利年減8％ 仍優於市場預期 22:272022/10/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國銀行（BoA）提列壞帳準備使得第三季獲利年減8％，不過仍優於市場預期。美銀第三季獲利降至70.8億美元，每股盈餘為81美分，但優於市場預估的78美分。營收年增8％至245億美元，亦超越市場預估的235.4億美元。 美銀財報優於預期 道瓊開盤漲逾400點 國泰世華：股市仍處築底階段 今年來宣布執行庫藏股 仍有逾15億元可投入資金 #億美 #美銀 #獲利年減 #仍優 #市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃義交墜樓不治 黃珊珊發文悼念：關心仍常在我心 21:092022/10/17 政治 22歲謎片女優砸564萬整形「駕照洩原始模樣」對比超驚人 14:202022/10/17 娛樂 台股震盪 半導體、生技仍吸金 04:102022/10/17 投資理財 世銀：因為戰爭 烏克蘭貧困人口增10倍 11:572022/10/16 國際 我對CPTPP會員國前九月出口值 年增23.8％ 18:522022/10/17 財經 中國經濟發展未來 孫業禮：仍是世界重要穩定器和動力源 17:362022/10/15 兩岸 顯卡廠 Q4新品效益發酵牛步 04:102022/10/17 證券．權證 禿子輔選效益 藍營評價兩極 04:102022/10/16 政治要聞 台股兩大數字不妙 金管會緊盯四指標 18:522022/10/17 財經 邊境解封仍在觀望 無薪假增1719人 旅行社佔多數 12:222022/10/17 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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