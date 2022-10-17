臺灣科技大學14日舉辦「2022國立臺灣科技大學創新創業推動基地商品化競賽」，共選出11組團隊，進行雛形品開發實作。

臺科大校長顏家鈺表示，臺科大秉持的是「雙核心」原則，一是踏實的教育，二是不斷研究創新。臺科大今年度商品化競賽，在於鼓勵團隊結合多元資源及跨領域研發技術，發掘在地生活需求，將科技融入生活，打造智慧生活，同時加入後疫情新常態及企業發展熱門議題ESG，鼓勵團隊提出相關解決方案，從永續出發，創造新價值。

臺科大自2018年推動「創新創業推動基地商品化競賽」，參賽團隊擴及16所夥伴學校，提供經費進行雛型開發，提昇創業構想商品化成功率，近五年來共培育37組（全國最多）團隊，同時亦培育八家企業獲得破殼而出的優質企業。與此同時，連續七年（累積共十次）獲得「績優創育機構（育成中心）」肯定，今年度也獲中華育成協會評為最佳育成中心獎。