防疫的選戰？黃珊珊辭去台北市副市長參選台北市長，與前防疫指揮官、民進黨候選人陳時中的矛盾成為焦點。黃珊珊今(17日)在《少康戰情室》節目強調，中央分配疫苗一開始全國平均，經北市府爭取才多10％，這本來就該因地制宜。環南市場時中央只想看台北市鬧笑話，但北市府不曾讓中央接管，都自己處理疫情，民進黨跟側翼灌輸台灣人北市府防疫做不好，純屬政治打壓。

黃珊珊表示，整個國家的破口只有一個，因為病毒不可能從天上掉到萬華來，也不可能是我們自己去招惹它，它一定是從邊境進來。病毒進來前就有一些問題，機師開始、3+11這些，再傳到獅子王，整個最後才到萬華，萬華絕對不會是一開始。

「萬華那個時候爆開，我們知道的時候，它(病毒)已經在社區裡面了。」黃珊珊說，因為雙北是都會區，透過大眾運輸，很容易(散播)，接觸的(人)也多。那時連中央主管機關的石崇良都說萬華是破口，還有人說全國陪雙北坐牢，這是民進黨跟側翼一直不斷灌輸給全台灣人的觀念，說台北市什麼都做不好，不疫調不匡列不做任何事，它是一個政治性的打壓。

黃珊珊強調，「對於台北人來說，我覺得我們防疫，大家都很努力，但是萬華是不是破口這件事情，至少當時的陳時中部長，也沒有幫萬華說半句話，直到參選市長的時候，才出來說要跟萬華道歉。」道歉就算了，過沒多久了現在又回頭說，當時萬華怎麼樣，「我覺得不要再消費萬華了！」萬華現在已經非常好了，這幾年幫它們夜市也改造了，環境都改善了，希望爸爸媽媽可以很安心地帶孩子來逛萬華，「我們希望這件事到此為止，不要再傷害萬華。」

主持人趙少康問，陳時中當指揮官時有沒有刻意對台北不好？黃珊珊說，全世界觀光客地一站都在台北，當時指揮官一個命令下來，沒有配套的時候，我們只能自主防疫。她拿出防疫旅館會議記錄說，當時這些居家檢疫的人，也想去看醫生，沒有任何的配套，「是我們第一時間去找大車隊來做防疫計程車」，不是對台北市不好，他們有他們的做法，但是他們沒有想到第一線的執行。

「打疫苗一開始都是按照全國平均，後來我們一直爭取，才給我們多百分之十。」黃珊珊說，這個本來就應該要因地制宜，我們(台北)是最嚴重的地方，但是並沒有得到特別的照顧，那也沒有關係，至少地方政府要好好做。「自主防疫，對我們來說，當然不可能只依靠他們(中央)。台北發生事情的時候，我們只看到中央，他們只想看著台北市出事情、鬧笑話，比如說環南市場那一場，他就是認為你們一定搞不好，所以我們要來(接管)。但是我要說，這兩三年的疫情，台北市沒有讓中央下來接管過，每一件事情都是我們自己處理的。」