上周四，美國海軍陸戰隊在加州彭德爾頓營地(California’s Camp Pendleton)附近舉行訓練，其中一輛兩棲裝甲車(Amphibious Combat Vehicle ,ACV)因故障在海浪中翻滾，所幸3名組乘員沒有受傷。美國陸戰隊先停止這款新型兩棲裝甲車的破浪訓練。

軍事時報(military times)報導，這輛8輪裝甲車是在上周四晚上7 點 45 分左右發生翻車，所幸乘組人員沒有受傷。根據海軍陸戰隊的說法，這輛車確實有機械故障，它暫時被禁止與海上操作，但仍然可以在陸地、平靜水域中使用。

這是第二起兩棲戰車的翻車事故，先一起發生在7月19日，同樣是海上搶灘訓練，一輛ACV側翻，另一輛在異常高的海浪中失去動力。顯然該車的耐波浪能力還需改進。

ACV外型頗像史崔克裝甲車，不過兩種不同，ACV是以義大利依維柯公司(Iveco)的SuperAV裝甲車為基礎，衍生的兩棲突擊運兵車，不過研發商已換為BAE系統。

該車是為了取代履帶式的AAV -7兩棲突擊車，該車曾發生嚴重事故，美軍陸戰隊決定將其汰除。2020 年7月30日，美軍陸戰隊的一輛AAV-7兩棲突擊車沉沒在海中，車上8名海軍陸戰隊員和1名駕駛都喪生了 。

海軍陸戰隊的一項調查發現，訓練不足、維護簡陋和車長判斷力出錯，導致了那起沉沒事故。