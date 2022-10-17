歷經年餘的家鄉探索及團隊合作，永豐銀行邀集約百位小導演齊聚舉辦「看見家鄉‧永續豐年」影展暨成果發表會；攜手中華民國愛自造者學習協會邀請全台6所國小及9組回流青少年學生團隊 共同參與，透過影像讓大家認識家鄉，看見多樣貌臺灣之美；小導演以成熟的運鏡，自信地展現孩子獨特的視角，娓娓述說傳承風土文化的家鄉故事。

認同家鄉是建立自信的第一步，家鄉記憶更是每個人一生拚搏的原動力；永豐銀行表示，此次攜手愛自造協會推動「看見家鄉‧永續豐年」公益計畫，共同延續對台灣土地的關愛，以孩子的視角看見家鄉的美好與價值。

這群家鄉小導演展現團隊的自信與創意，成熟地運用鏡頭述說家鄉故事，更透過空拍的高度，為家鄉刻劃未來的希望；永豐相信在「看見家鄉‧永續豐年」公益計畫持續推動下，對邁入超高齡社會的臺灣，尤其偏鄉隔代教養等問題，都將能獲得成功的翻轉，進而點燃希望的火種，傳承在地鄉土特色。

此次影展內容包羅萬象，包括：玉山山脚下的南投埔里南光國小《阿公的美人腿》記錄埔里成為全台茭白筍產量最高的原因；鄰近太平洋岸的宜蘭南澳國小《菇菇歷險記》則帶著大家尋找隱匿在南澳村傳說中的段木香菇。

除家鄉特產，也有孩子從尋找家鄉的滋味出發，台南和順國小《你好移工》以來自印尼的移工－阿萬哥哥眼中的台南滋味，例如，香蘭葉染色的珍多冰、香甜的曼煎粿及發酵黃豆製作的炸天貝等，記錄移工在異鄉找到的熟悉家鄉感；花蓮玉里回流小導演《製麵武道人》探訪歷經一甲子、全年無休的製麵廠；澎湖馬公回流小導演《嵵小孩的家鄉味》帶大家回味所有嵵 小孩記憶中的魚乾料理。小導演也在發表會中展示充滿創意與特色的家鄉小物，同步舉辦別開生面的小市集，邀請出席影展的貴賓體驗家鄉味道。

甫接任愛自造協會理事長一職的詹怡宜表示，過去幾年僅扮演協助輔導、從旁陪伴的角色，如今則是「看見家鄉‧永續豐年」的主辦者，同時感謝永豐銀行的大力支持以及各界熱心的單位和朋友，例如，教育部、成功大學和世新大學。詹怡宜感性地說，帶領孩子透過影像説出好故事是看見家鄉的初心，今年特別邀請回流小導演發表新作，希望能延續每一份感動。

永豐銀行攜手愛自造協會延續對土地的關愛也關懷城鄉教育差距，帶著孩子開始探索並記錄家鄉的故事，一點一滴累積、埋下一顆顆小種子，建立孩子與土地的感情，齊心為家鄉而努力。相關影音作品將規劃於永豐銀行的分行展出，讓更多人看見家鄉的美好與價值。