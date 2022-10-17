有「兒童界蔡依林」之稱的女星達伶（施岱伶），舞藝精湛，過去在親子台擔任「泡芙姐姐」，深受許多大朋友小朋友的喜愛，2017年離開親子台轉型成為全方位藝人，近期她宣布參選新北市三重區過田里里長，無黨籍的身分受到許多民眾支持，不過她透露收到許多騷擾訊息，對此她將截圖發上網，希望對方能自重。

達伶昨（16）日在facebook發文透露近期收到很多騷擾訊息，她都已經截圖留證，無奈直言：「希望自重，否則將公開姓名並且報警處理，謝謝」，上傳的圖片中，該名網友似乎是用沒有頭像的假帳號，和達伶示愛，不斷表示自己喜歡達伶，甚至愛上她，表達想要約會、手牽手散步、親嘴等想法，甚至噁心提出想要「親熱」，並喊達伶「親愛的」，露骨的文字讓人感到不適。

三重蘆洲的市議員候選人林鼎超留言：「建議報警」，達伶回應：「好，已經給過機會了，公開po 文是再給這些人一次機會，接下來會報警的」，粉絲也建議：「這種的跟FB檢舉後封鎖，太過份的就直接警察局備案了」，達伶則透露：「真的很多過分的言語（不想讓大家不蘇服）換帳號一直來，已過分到無法不正視」，許多人也留言：「為什麼會有人覺得這沒什麼呢？明明就是會讓人不舒服的騷擾啊！」、「看起來好像假帳號耶」、「真的有事嗎？」、「這是恐怖情人喔！我們也愛泡芙，不過這太over了」有網友幽默調侃「親愛的，跟我喜歡妳，應該是可以說吧！（親愛的）里長大大，（我喜歡妳）當我們三重區的里長！這二句不算騷擾！」。