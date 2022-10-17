牛仔褲過去是美國牛仔的象徵，由於其耐磨的特性，逐漸吸引工人階級當作工作褲，也隨著美式文化傳播全球而蔚為流行，不過近年來卻似乎成為中年人的象徵。一位網友表示，最近他跟公司的年輕人外出參加活動才發現，年輕人幾乎沒有人在穿牛仔褲，好奇的上網詢問，沒想到真的獲得不少認證。

原PO在PTT以「穿牛仔褲已經是中年人象徵了嗎？」發文表示，他發現公司年輕一輩的沒什麼人穿牛仔褲，即使有穿也是那種破破爛爛的牛仔褲，問了一下才得知，年輕人認為「牛仔褲很像中年人」，因此如果不是破褲就沒有人要穿，而是以機能褲或者休閒褲取代，「牛仔又悶又熱，看起來又老氣」，讓原PO直呼早知道就不穿牛仔褲了。

對此，許多人紛紛回應，「真牛仔那磅數台灣很難穿啦，夏天穿出去內褲都濕一片」、「又悶又熱，一點都不適合台灣」、「太悶熱，大學就沒再穿牛仔褲了」、「牛仔褲悶熱不適合台灣，這10年機能布料發達，根本回不去了」、「今天晚上在逢甲看一輪後，男生很少穿，女的大概有2成穿牛仔褲」。

也有不少人指出，「現在年輕人好像穿寬褲或是緊身褲然後把襪子包住褲腳的比較多，我老人我還在穿合身牛仔褲，去服飾店也買不太到合身的款式，都是寬褲」、「現在牛仔要穿寬配低筒帆布鞋不然就繭型配老跑鞋或馬丁寬楦」、「現在都穿寬的比較多，看到很多貼身牛仔褲真的只有中年男子在穿」。

事實上，不穿牛仔褲的不只台灣，本站曾報導，日本TBS電視台節目《Nスタ》就曾在2019年對此進行在東京涉谷進行街訪，結果發現不少人覺得牛仔褲太緊繃、太悶熱不舒服，又或是認為牛仔褲是中年人的象徵，因此不再穿上牛仔褲。