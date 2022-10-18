一名年約40歲工人在清洗機台時不慎遭機械夾困右手掌，動彈不得。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田工業區17日晚間發生工人在清洗機台，不慎遭機械夾困手掌的事件，消防人員獲報到場，發現工人右手掌被夾在機械裡鮮血直流，於是趕緊用油壓破壞剪等器材，助工人手掌脫困，幸好只受到撕裂傷及骨折，由救護車載往醫院救治。

台南市消防局今晚7點左右獲報，指官田工業區工業路一處工廠，有功人的手掌遭機器夾住，緊急調派官田、麻豆消防分隊趕往，經了解，為一名年約40歲工人在清洗機台時不慎遭機械夾困右手掌，動彈不得。

官田消防分隊長沈瑞益請人員評估傷患狀況並擬脫困計畫，隊員姜世聰使用三合一油壓破壞剪破壞機器四周固定鋼材，同時隊員林建豪建立靜脈輸液，隊員陳銘賢及林楚珩則在一旁協助，並同步請求器材車支援。

麻豆分隊支援人員到達，協助使用楔型木進行夾困空間穩固，再將2側主滾軸拉離固定軌道，讓工人的右手掌成功脫困。工人生命徵象穩定，右手掌有明顯撕裂傷及開放性骨折，消防人員緊急幫他包紮傷口，送往醫院治療。