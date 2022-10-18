華爾街金融巨擘高盛集團計劃將主要業務整併為三個部門，這將是公司史上最大規模的業務重組，其中旗艦投資銀行與交易部門將合而為一。

根據熟知內情人士透露，高盛的投資銀行與交易部門將整合為一個部門，資產與財富管理業務合併為另一部門。消費者銀行業務Marcus將納入資產與財富管理部門。

第三大部門包含交易銀行業務、金融科技平台組合、專業放款機構GreenSky，以及與蘋果與通用（GM）的合資事業。

消息人士表示，高盛將在近日宣布這項消息。高盛預計18日公布第三季業績。

高盛業務重組是否會造成高層人事震盪仍是未知，但至少有部分高階主管將會有新職務。內情人士透露，高盛交易部門共同主管納赫曼（Marc Nachmann）將協助管理合併後的資產與財富管理部門。

高盛執行長所羅門（David Solomon）正把公司重心轉往在任何環境都能產生穩定收入的業務，重組是這項計畫的最新行動。此舉亦反映高盛苦於克服來自投資人，甚至自家高階主管對於進軍消費者金融業務的質疑。

交易和投資銀行業務長久以來是高盛的強項，在市場偏好風險和進行大膽的交易時期，為高盛帶來可觀的獲利。

不過投資人往往看輕這些成果，認為一旦市況轉變，高額獲利也難以維持。於是高盛近年來開始強化交易部門的客戶服務業務。經歷這些改變後，高盛的組織結構圖也會更像同業。

高盛的股價表現遜於同業。根據FactSet數據，截至6月止，高盛的股價淨值比為0.9倍，相較於摩根士丹利的1.4倍和摩根大通的1.3倍。

高盛打算藉由強化高利潤的業務，來縮減股價落差。例如管理富人財富和退休基金的獲利，較其他金融服務更高，通常也不會讓資產負債表承受風險。