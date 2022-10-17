北市內湖區文德路1棟大樓今(17)日傍晚傳出墜樓事件，附近住戶發現後趕緊報警，由於70歲的前立委黃義交身上沒有帶任何證件，當警消人員抵達將他送醫時，初判回報為「40歲男子墜樓」，事後才得知，原來墜樓男子是70歲的前立委黃義交。

據三立新聞網報導，黃義交獨自住在3樓住家內，警方調閱監視器後，發現他傍晚獨自搭乘電梯到頂樓，監視器畫面也成為了他最後的身影；黃義交墜樓後，被附近住戶發現報警，由於他身上未帶任何證件，到場的警消人員將他送醫時，初步回報為40歲男子，事後才證實這名男子是70歲的前立委黃義交。

前立委黃義交墜樓後已失去生命跡象，送醫後不治，警方查出，黃義交獨自居住在該大樓3樓，事發時從自家住宅頂樓11樓墜落，詳細原因待後續調查。

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