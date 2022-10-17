北市內湖區文德路17日晚間傳出一起墜樓意外，死者是70歲前立法委員黃義交，警方已經確定身分，並查知黃義交獨自居住在該大樓3樓，事發時從自家住宅頂樓11樓墜落，至於詳細原因將後續調查。而根據黃義交的友人指稱，黃義交生前背負前緋聞被嘲笑的壓力，長期走不出來。

黃義交曾捲入周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀情，昔日的「寶寶事件」震撼政壇。女方之一的周玉蔻目前仍活躍於媒體圈，但黃義交則完全淡出政治。但當年的緋聞話題，在近日隨著周玉蔻質疑蔣萬安身世，又遭到媒體曝光成為焦點。

而黃義交生前的政壇友人就指出，黃義交其實一直以來都背負著這個緋聞的壓力，一個大男人在社會被嘲笑，導致罹患上憂鬱症，走不出來。另根據《聯合新聞網》報導指出，剛好最近因為周玉蔻的風波，舊事又被重提，讓黃義交心情受影響，但突然傳出墜樓的死訊，朋友也非常震驚並感到遺憾。

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