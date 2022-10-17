女星林欣霈（舊名林欣蓓）近年淡出演藝圈轉當KOL，6月她安排頂級健康檢查，當作34歲生日禮物，想不到卻驗出甲狀腺乳凸癌一期，今（17日）林欣霈發長文寫下罹癌過程，想起當時回診時確認長惡性腫瘤，走出醫院門口後痛哭流涕，問蒼天：「為什麼是我！」

林欣霈17日在臉書分享抗癌心路歷程，她6月份安排詳細健檢，發現甲狀腺結節數量異常，轉診後再做超音波、穿刺，確認甲狀腺有五、六顆腫瘤，有一顆已鈣化，最大的有3公分，林欣霈不斷催眠自己是良性，未料回診時被告知是惡性腫瘤，必須開刀取出。

林欣霈聽完腦中一片空白，眼淚差點奪眶而出，出了醫院門口後再也忍不住，痛哭到口罩都被眼淚和鼻涕弄濕，並吶喊：「老天爺！為什麼是我？！」不過她很快就轉念，勇敢面對問題。

開刀前一個月，林欣霈盡量維持日常生活，儘管偶而還是會崩潰，仍正向看待。她感謝親朋好友的陪伴，並呼籲外界可以試著將心比心，給予患者一些正能量，「不需要責備也不用陪他們難過，只要給他們放鬆跟愉悅的心情，帶他們轉移注意力，但關心也要拿捏，過多的關心也會讓患者感覺壓力。」

所幸開刀過程順利，接著搭配醫生建議的放射碘131治療，林欣霈透露自己的副作用非常輕微，除了想吐、沒食慾，其餘都暫時沒影響，林欣霈開心地宣布：「恭喜我！畢業了，抗癌成功！接著我只要定期回診拿藥，時間到檢查追蹤就好了。」而這次的生命轉折也讓林欣霈有新的啟發，她分享：「提早擔心快樂就少一秒，把握真的當下關心你、陪在身邊的人事物，那才是最真實且踏實的。樂觀、樂天、轉念，都是可以靠練習來的。」