美國聯準會（Fed）今年來一連串升息舉動，不僅嚴重衝擊高收益債市場，還讓發行該債券的成本變貴。根據Refinitiv統計，今年第三季美國企業透過發行高收益債共籌得157億美元，遠低於上年同期的857億美元。此外票面平均利率也從一年前的5.13％攀升到7.63％。

CNX Resource天然氣公司原本計畫年初要發行俗稱垃圾債的高收益債券，但後來俄烏戰爭爆發，迫使CNX一延再延，直到9月才正式發債。該公司以7.375％發行利率籌得5億美元，它計畫用這些資金支付在2027年到期的3.5億美元債券。

此外福特汽車公司與皇家加勒比國際遊輪集團也在最近幾周發行垃圾債。前者以6.5％利率向投資者籌得6億美元、債券到期日為2062年。後者籌資金額為20億美元，用來支付明年到期的債務。

Fed為對抗高通膨而持續升息，使得發行垃圾債的公司也面臨融資成本遽增。有些企業因此另闢蹊徑籌措資金、像是與債權人進行再協商或是前往民間信貸市場進行籌資等。不過整體而言，由於許多企業趕在2020與2021年利率水位還在低檔時進行融資，因此這些發售垃圾債的公司所面臨的壓力還算溫和。

根據德意志銀行指出，到年底約有110億美元高收益債即將到期，緊接著明後年到期的債券分別為620億美元與1,070億美元。如果再加上其它貸款與循環信貸額度，直到2027年到期的垃圾債大約有1.47兆美元。

此外Refinitiv的資料也顯示，第三季槓桿貸款的平均收益率已升高到9.42％，企業總共借貸1,250億美元。去年這些信評較低公司，其槓桿貸款總額為2,968億美元，收益率為4.57％。槓桿貸款指的是這些信評低的企業，以公司資產作抵押、向銀行取得貸款，目的是進行槓桿併購等操作。

到目前為止，企業債務違約率仍在低點。標普全球市場智財機構表示，今年前三季只有279家美國公司聲請破產保護，創下至少2010年同期以來最低。