對不少六、七年級生來說，傳統雜貨店充斥著許多童年回憶，然而回憶不一定都是甜美的。一名網友分享照片，拍下雜貨店內擺放2台年代久遠的遊戲機台，瞬間引爆萬人回憶殺，不少人則抱怨被它們害到沒錢吃飯。

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享雜貨店內一景，在老舊的抽屜櫃上左右各放置彈珠台及瑪莉台，形容這2台投幣式遊戲機堪稱零錢殺手，直呼「現在很多小朋友不知道想當年這兩台有多囂張！」

貼文引起萬人按讚，不少人想起童年回憶，「有聲音的照片」、「麻阿台和珠阿台」、「以前國小，我都把爸媽的血汗錢寄放在這台機器裡面」、「就是這兩台，讓我小時候的早餐有一頓沒一頓的」、「它們在我讀小學時，咬了我好多的午餐錢」、「我媽媽的辛苦錢都被這兩台咬去的！」、「好懷念這2台又愛又恨...贏錢吃大餐，輸錢幾天都沒早餐」、「當年的柑仔店有這兩台，上下課時間就像在進香一樣」。

也有人笑說機台才是雜貨店的致富關鍵，「小時候輸到脫褲，雜貨店阿嬤都會誇獎我，說我越來越乖」、「當年買這個檯子的，應該都家財萬貫了，超好斂財的」、「應該說整間柑仔店都是靠這兩台賺錢」、「以前雜貨店老闆現在住的房子，其中一根柱子是我贊助的」。