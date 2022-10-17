韓國海岸警衛隊表示，自俄羅政府發布「部分動員令」以來，已有5艘從海參崴出發的俄國船隻抵達韓國。但許多人的入境文件準備不足，遭到韓國拒絕入境。

美國國家廣播公司NBC報導，上個月，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)表示，將徵召30萬預備役人員，該命令下達後，俄羅斯有大量的適齡男子爭先恐後地逃離以避免徵兵，數千人湧入喬治亞、土耳甚，甚至更遠的哈薩克、蒙古，甚至更遠的地方，比如韓國。

機票是早已售罄，徒步與汽車交通在關隘上遭到俄羅斯邊防單位的阻攔，平均1小時才通過3輛車，這使得一些俄羅斯人改用更極端的方式逃離國家，也就是先到遠東的海參崴，然後乘船到韓國。

韓國議員安浩英週四在電話中表示，有23名俄羅斯人乘著遊艇在鬱陵島上岸，他們都申請旅遊簽證。但其中21人卻因文件準備不足、理由不明確，而被拒絕入境，只有2人因為先前就來過韓國，文件準備完整。

安浩英說，「越來越多的人試圖逃離俄羅斯，韓國很可能正在成為一個中途停留地，政府必須及早擬定因應方案。」

還有另一艘載有10名俄羅斯國民的17噸遊艇，也在10月1日進入韓國水域，並要求停靠在釜山港。不過韓國移民當局拒絕該船入境，理由是他們沒有提出可靠的旅行文件。

這艘船最終停靠在釜山以北的慶尚北道浦項市，並於上星期二下午 5點再次出海。

據韓國海岸警衛隊稱，還有1艘6噸重的遊艇也於 10月1日抵達韓國，同樣是文件不齊，6名旅客被拒絕上岸。

韓國法務部發言人接受採訪時說：「並沒有刁難俄羅斯遊客，他們被拒絕進入韓國的人，是因為簽證不符合規定。任何希望進入韓國領土的人，都必須至少提供 ETA（電子旅行授權）、KETA（韓國電子旅行授權）或其他形式的簽證，但那些被拒絕入境的俄羅斯遊客，沒有提供任何形式的入境簽證。」