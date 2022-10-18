大自然的威力！有女子在台北市士林區天母北路與行義路口旁的永和橋邊拍攝1段28秒影片，並PO上網與網友們分享，因昨(16)日大雨集中在台北，也造成各地傳出不少災情，而她也在今(17)日拍下磺溪溪水暴漲的樣子，溪水夾帶著泥沙滾滾流下，在高低差處有如瀑布濺起陣陣白色水氣；網友見影片也被震撼到表示「氣勢磅礡」、「天母黃河」。

一名女子在臉書社團「靠北天母幫」發文，並上傳1段28秒影片，拍攝地點位於台北市士林區天母北路與行義路口旁的永和橋邊，從影片中可見，溪旁的路樹綠中沾染著一團一團的橘紅色，好不美麗，橋底下的磺溪，因大雨之後，溪水暴漲夾帶著泥沙滾滾流下，在高低差處還濺起陣陣白色的水氣；原PO也在貼文表示「今天早上的磺溪...」。

女子拍下天母旁的磺溪爆漲，因滾滾泥流模樣也被網友喊「像黃河」。（翻攝自臉書靠北天母幫）

影片一出，網友驚呆紛紛留言「很像黃河」、「好久沒看到這麼澎湃的磺溪了」、「好恐怖啊」、「大自然的威力」、「黃菓樹瀑布嗎？」、「大開眼界， 滾滾洪水」、「天母黃河」、「氣勢磅礡」；原PO也在貼文回覆網友表示，天母也有「黃河」，這是天母的奇觀，溪水馬奔騰樣的非常壯觀。