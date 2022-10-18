前立委黃義交驚傳在北市住處墜樓，讓台中友人相當震驚，周大觀文教基金會副董事長賴建川表示，黃義交即使已經離開政壇，但長期資助台灣陽光婦女協會的弱勢孩童年終圍爐活動，每年都贊助1桌6000元，已經10年了，上周他跟黃分享一些人生心得，「在這普羅衆生的世界，很多人是＂ 人前顯貴，人後受罪＂ ，無需羨慕。」等，黃義交還回了「好」，沒想到昨日傳出墜樓，令人想不到。

賴建川因心疼台灣陽光婦女協會課照班的孩子，很多人從小沒吃過麥當勞，自2007年起，每年兒童節都請孩子們吃麥當勞，後來改為舉辦農曆過年圍爐，席開20、30桌，宴請偏遠的弱勢家庭孩子圍爐，並發給每人800元紅包。黃義交就是其中的贊助者之一。

賴建川表示，當年黃義交得知他要為弱勢孩子做些事情，就主動贊助1桌圍爐6000元，至今已經10多年，雖然不當政治人物，但仍默默為社會弱勢盡心力，相當難得，他與黃義交也因此一直保持聯繫，常與黃分享一些自己的人生體驗。

「幸福就是單純的做自己，智慧行事。人的不快樂都是胡思亂想所造成的，只要我們胡思亂想，一定是會用負面的思考模式煩惱自己。沒有一個人在胡思亂想時，會想到好的一面。」、「在這普羅衆生的世界，很多人是＂ 人前顯貴，人後受罪＂ ，無需羨慕。利益分真偽，考驗過的友誼，方能長久。人生只不過數十寒暑，當我們領悟了生命的價值、人生的意義，我們就會去珍惜天地萬物情緣，真實做自己。」

賴建川指出，上周他也跟黃義交分享近來的心得，或許黃義交也有些感觸與認同，也回了「好」，黃義交是很善良的人，沒想到昨日傳出令人震驚的消息，真的讓人很不捨。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980