看到當初獎勵給學生的小豬長大了，賣了好價錢，1說起此事，曾在大陸雲南省昭通向陽小學支教的侯長亮依舊很高興。今年1月，侯老師在支教時，學校給20名小學生每人一頭小豬。羅家姐妹因為都很優秀，獲獎2頭小豬，如今家裡把養了9個月的兩頭豬共賣了人民幣8000多元（約新台幣3萬5000多元）。

《極目新聞》報導，10月13日，侯長亮發布了一段視頻，只見一位大叔用繩子牽著一頭大肥豬走在鄉間的小路上。視頻拍攝於10月初，拍視頻的是彜良縣海子鎮的羅老師，他一邊拍一邊說，「獎給羅同學的豬賣了，你看，好肥啊！」

報導指出，侯長亮曾和妻子在向陽小學任教近5年。他介紹，這頭豬是今年1月份學校獎勵優秀學生羅同學的，當時獎給20名學生20頭小豬，每頭小豬有20、30斤。獲獎學生，是學校根據學生平日的綜合表現，結合家庭情況，選出的。

「今年初，學校受到上海一個公益組織的讚助，於是結合當地的實際，將獎勵學習用品改為獎勵小豬。」”侯長亮說，用小豬做獎勵，不但鼓勵了學生，也能幫助到學生的家庭。雖然學生們不能馬上從小豬身上得到收益，但是通過後期的餵養和付出，能獲得更大的收獲。現在得知學生們將小豬養大，並獲得收入，為孩子們感到高興。

當初捐贈小豬做獎品的公益組織工作人員表示，昭通作為上海對口的幫扶地區，他們每次捐贈都會優先考慮。此前，工作人員與當地學校、有關部門溝通後受到啟發，設立了贈送家畜幼崽給需要幫助的鄉村學童的項目。昭通基本家家戶戶養豬，就產生了捐贈小豬的項目。

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