運彩冰球愈來愈受到大家的喜愛，還記得不久前才跟大家分享有購券者專挑「不讓分」玩法選了8場冰球比賽買「過關組合」抱回797,993元獎金，今天再來跟大家分享1個買冰球「讓分」玩法串8關抱回百萬獎金的實際案例。

他挑8場冰球買讓分過8過關抱回百萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

串關

運彩「讓分」玩法指的是消費者可以預測一場運動比賽在法定比賽時間完成時，經讓分數調整正式比數後的結果，而且「以讓分數調整正式比數時，僅就客隊或主隊之一方加計，而非兩隊同時分別加計」，買彩券當下的讓分數，是彩券電腦系統接受投注當時的讓分數，是一個固定值，不受後續讓分數調整而變動。而足球、冰球的讓分數為1的整數倍，大家可以猜客隊勝或和局或主隊勝。假設一場冰球比賽運彩「讓分」玩法開出「底特律紅翼(+1)Vs. 佛羅里達美洲豹(-1)」，就表示買「佛羅里達美洲豹讓分勝」比賽結果佛羅里達美洲豹至少要贏2分才過盤，如果「買讓分和局」比賽結果必須佛羅里達美洲豹只贏1分才過盤，如果「買底特律紅翼受讓勝」比賽結果底特律紅翼獲勝或平手才過盤。

運彩讓分玩法

以冰球底特律紅翼Vs佛羅里達美洲豹為例

4/21位於高雄鳳山投注站的購券者，他買運彩時挑了8場冰球賽事的「讓分」玩法，8場賽事全數看好強隊會贏2分以上，並且買串8關來提高中獎的金額，分別是1.「底特律紅翼(+1)Vs. 佛羅里達美洲豹(-1) 讓分主勝 賠率1.30倍」、2.「溫尼伯噴射機(+1)Vs. 卡羅萊納颶風(-1) 讓分主勝 賠率1.70倍」、3.「紐約遊騎兵(-1)Vs. 紐約島人(+1) 讓分客勝 賠率2.65倍」、4.「多倫多楓葉(+1)Vs. 坦帕灣閃電(-1) 讓分主勝 賠率2.70倍」、5.「溫哥華加人(+1)Vs. 明尼蘇達荒野(-1) 讓分主勝 賠率2.15倍」、6.「達拉斯星辰(+1)Vs. 卡加利火焰(-1) 讓分主勝 賠率2.00倍」、7.「聖路易藍調(-1)Vs. 聖荷西鯊魚(+1) 讓分客勝 賠率2.05倍」以及8.「芝加哥黑鷹(+1)Vs. 洛杉磯國王 讓分主勝 賠率1.80倍」，買過8關4,000元，比賽結果8場全數命中強隊全部都贏2分以上，賠率連續相乘的結果高達250.89倍，讓他開心抱回1,003,591元。

買冰球讓分串8關抱回百萬獎金

4000元串8關抱回百萬獎金

從他的投注內容可以看出兼顧「高中獎機率」及「高中獎倍數」：1. 專挑「強弱懸殊」的對戰組合鎖定「強隊勝出」。2.看好強隊可以贏2分以上專挑賠率相對高的「讓分」玩法。3. 搭配串關讓賠率可以連續相乘多次，中獎倍數可以大大提高。提供大家投注參考，希望下一個過關中大獎的人就會是你。