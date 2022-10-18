美國總統拜登近期針對大陸晶片業發動新一波制裁，且影響範圍堪稱歷年之最，就連持有美國公民身分的半導體人才，只要未獲得許可都不能協助大陸晶片業進行生產、研發的工作。有專家分析，拜登此舉突顯晶片聯盟Chip 4卡關的困境，讓美國決定先行採取行動。

印度智庫「和平與衝突研究所」（Institute of Peace and Conflict Studies）研究員南達（Prakash Nanda）表示，美國去年提出晶片聯盟倡議，是美國牽制大陸晶片業的其中一項策略，然而直到現在都沒有明確的計畫出現，最大原因在於，此事不只關乎大陸議題，還包括晶片聯盟內部的競爭與政治問題。

Prakash Nanda認為，在內部衝突解決之前，晶片聯盟很難有進一步的動作，這也解釋為什麼拜登政府選擇單槍匹馬鎖定大陸晶片業發動制裁，並希望其他友好國家能夠跟進。

不僅如此，Prakash Nanda也提醒晶片聯盟，除了半導體技術問題外，還有政治問題需要解決，日本與南韓之間有歷史仇恨要消除，另外讓台灣成為合作夥伴也是一個大問題，尤其日本與南承認一個中國政策，要如何讓台灣參與卻又閃過敏感的主權議題，考驗成員們的智慧。

美國新一波的制裁範圍相當廣泛，鎖定超級電腦、人工智慧與軍事高階半導體領域，企業與實體需要取得許可證才能出貨技術、服務及產品至大陸，連持有美國公民身分的人才都受到限制，引發大陸晶片業遭封殺的恐慌。