前指揮中心指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中日前接受媒體專訪，稱若再有疫情，他不會選擇接指揮官，引起各界討論。而最近有一份最新的民調指出，對於陳時中這樣的說法，有89％的民眾認為「陳時中當指揮官不及格，0分」，僅有4％的民眾認為「陳時中當指揮官做得非常好，100分」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》17日對於「陳時中在某節目表示『若時間拉回兩年前，我不會接防疫指揮官』」進行了網路民調，截至17日23時，已有1.2萬人進行投票，有89％的民眾認為「陳時中當指揮官不及格，0分」、有5％的民眾認為「陳時中當指揮官勉強及格，60分」、有4％的民眾認為「陳時中當指揮官做得非常好，100分」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」、還有1％的民眾認為「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「台灣疫情初期情況尚好，是人民自主管理好，與衛福陳時中沒多少關係。後來開放3+11才衍生疫情破口，疫情因此轉嚴峻」、「他若從未當指揮官臺灣可能不會死這麼多人，更可悲的是24小時內就要被火化的人，怨可能不會這麼大」、「世間沒有那麼多『早知道』，世上也沒有『後悔藥』。凡走過必留下痕跡，陳時中防疫指揮官這角色是你自己搞砸的，要怪就怪你自己」、「對已經死去的台灣人民及家屬，才是真的惡夢的開始」、「怎麼可能不當官呢，當官可以耍官威啊」、「人在做天在看，每一對眼睛都雪亮的」。