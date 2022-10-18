距離九合一大選剩下不到兩個月，桃園選情更是緊繃。對此，YouTuber木炭16日就發布了一段在桃園中壢新明市場的最新街訪，訪問桃園的鄉親對於下一任的桃園市長，他們會想要投給哪一位候選人，沒想到大量的民眾紛紛偏向想投給國民黨張善政，更直言「我們全家二、三十票都投他」，引發討論。

YouTuber木炭在YouTube頻道「木炭Charcoal」上傳了一部「中壢新明市場，張善政vs鄭運鵬vs賴香伶vs鄭寶清，究竟誰會是下任桃園市長！？」影片表示，在50票的額度下，賴香伶獲得1票、張善政30票、鄭運鵬15票、鄭寶清4票，其中大部分的民眾都偏向支持張善政，紛紛直言「張善政啊，因為他經歷不錯，我比較欣賞張善政，老實，比較誠懇」、「當然是張善政，善良才是王道，正向正面才會帶來這個社會最好的一個發展」、「張善政比較老練，就比較喜歡他啊」、「我們全家二、三十票都投他」。

甚至更有民眾表示「張善政，因為他比較有水準，那一些都沒水準」、「張善政啦，民進黨所有政策都違反民意，越來越多人討厭民進黨」；不過也有支持鄭運鵬的民眾表示「台灣就兩黨而已，不要一黨獨大，台北就比較難了」、「鄭運鵬很好啊」、「我比較喜歡鄭運鵬」；而支持鄭寶清的民眾則認為「鄭寶清，因為他做比較久，比較資深」。