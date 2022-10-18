經過數年耕耘的中國電動汽車製造業終於踏入產業爆發期，新能源車產業以令人意外的速度擊敗德國成為全球汽車第2大出口國。除了獨霸大陸新能源車市場的比亞迪之外，大陸各家電動車業者也摩拳擦掌把眼光投向全球市場，尤其是汽車製造業極發達的歐洲。歐洲的傳統汽車業巨頭已經感受到壓力，歐洲業者早就知道會面臨中國汽車的競爭，只是沒想到竟然來得這麼快。

中國汽車進軍歐美主流市場早在10多年前就已開始，當時只能說是勇氣可嘉。17年前中國汽車首次嘗試進入歐洲市場，德國的全德汽車俱樂部（ADAC）對中國製造的陸風汽車和華晨尊馳進行了碰撞試驗，結果兩款都被評為「最差」等級，以當時中國汽車工業水準來說，這樣的結果並沒有引起太多的注意。

新能源車製造業是大陸國家政策帶動下少數成功的例子。（圖／Shutterstock)

新能源車進軍歐美則是由2003年收購西安秦川汽車而進入汽車製造的比亞迪領頭，由於它一開始就打算做電動車，在大陸腳步尚未站穩，2011年就前往美國汽車之都底特律參加車展，首次展出混合動力車型F3 DM。當時試駕情況尚可，卻被評為「設計乏味」，當時新能源車尚未形成趨勢，與豐田、大眾等汽車巨頭已經營數年的車型相比之下，啼聲初試的比亞迪也確實乏善可陳。

比亞迪電動車打入德國租賃車市場，讓一向自豪的德國汽車廠感受到中國汽車製造業的威脅。（圖／中新社）

十多年來，特斯拉進入中國生產帶動電動車風潮，幾家大陸新能源車廠在顛簸中前進，這2年情勢發生巨大的轉變。混合動力、全電動汽車在中國逐漸普及，前幾年除了美國特斯拉，國產就是蔚來、上汽、比亞迪、五菱、小鵬等等，技術和設計與外國車廠落差不算太大，能緊跟著國際趨勢，靠著政策補貼掙扎著前進。經過十多年的追趕，德國大眾汽車在中國的CEO馮思翰在卸任返國前就表示，大陸國產新能源車已具備與國際大廠競爭的實力。

中國電動車製造最初依賴補貼政策，電動車市場上百花齊放，現在一些競爭力弱的電動車廠將陸續退出。（圖／新華社）

這些年連續在歐洲各大車展的經營與花大錢建立營銷網絡，不只提升了大陸業者的眼界與競爭意識，也逐漸在消費者中建立起基本的形象。據市場研究機構Innofact在2021年所做的調查顯示，19%的德國車主有意購買中國製造的電動車，在40歲以下的年輕群組中購買意願更高至23~27%。另外有29%的德國會考慮購買中國電動車，還有48%的受訪者對中國車持開放態度。這樣的結果並不算很好，但對於一向以汽車工業自豪的德國人來說，能對中國汽車有這樣的品牌印象已經讓人極為意外。

比亞迪最近打入歐洲市場，極大的地鼓舞了其他大陸電動車廠的到歐美開拓市場的信心。（圖／新華社）

這種德國消費者對中國汽車的好感在今年10月又升格為德國汽車業者的危機感，德國的歐洲汽車租賃龍頭企業SIXT宣佈與比亞迪達成協議，在6年時間採購10萬輛比亞迪新能源汽車，當地媒體認為比亞迪這家名不見經傳的汽車製造商之所以能打敗諸多競爭者，是因為中國擁有廉價的煤電和包括稀土金屬在內的豐富原材料，不只擊敗了大眾汽車，藉此碾壓德國汽車工業，而且站穩了歐洲的新能源車市場。

德媒如此的評價比亞迪當然有它的道理，SIXT是全球最大的汽車租賃公司之一，在全球100多個國家設有分支機搆，營業點多達2000多處，對客戶提供商務與私人的全方位高端租車服務，目前SIXT所使用的電動車主要有兩款：特斯拉（Tesla）與寶馬(BMW)。這對德國汽車業者來說，不只是丟了一張超級訂單，更是迎來了一位極具威脅性的對手。比亞迪的成果對其他的大陸電動車廠更有極大的鼓舞效果，除比亞迪之外，目前已有超過15家大陸電動車廠，包括蔚來、上汽、吉利小鵬和長城等汽車廠，已經準備好要以德國為立足點來征服歐洲市場。

拜新能源汽車熱銷之賜，中國汽車出口量在今年8月擊敗德國成為全球第2，僅次於日本。圖為廣東省廣州市南沙汽車碼頭（圖／中新社）

雖然如此，仍有產業分析師並不看好中國電動車在德國發展的前景，專門研究中國汽車的分析師西伯特（Jochen Siebert ）認為，「目前還沒有哪一家中國汽車廠具備與歐洲、日本、韓國車廠競爭的能力，中國汽車廠善於設計些像卡拉OK或擴增實境(AR)顯示等電子創意，這在中國行得通，但是對偏愛傳統的德國保守買家來說反而會望而卻步。」德國汽車管理中心（CAM）主任布拉策爾（Stefan Bratzel）則認為，比亞迪、蔚來或上汽等汽車廠具有愈來愈強的創新精神，能快速轉變以適應市場需求，這樣的特質會讓中國汽車成為歐洲市場上越來越大的競爭對手。

德國汽車製造界認為，中國電動車有2 大競爭優勢，一是廉價的煤電，二是豐富的稀有金屬礦藏。圖為杭州的車用鋰電池製造廠。（圖／路透）

歐洲行業機構T&E最新發佈的研究預估，今年上半年歐洲電動車佔全部汽車市場銷量11%，低於預期的13%。其中由中國製造的電動車占全歐電動車市場的5%，到2025年可能會在歐洲電動車市場佔有18%，機構預估中國電動車在3年內有接近翻2番的成績，顯然非常看好它們在歐洲的前景。未來大陸的汽車業新秀是否能在傳統汽車巨頭環伺的歐洲攻城掠地，很快就能看到結果，這場精彩的競賽已經開打，值得拭目以待。