九合一選戰倒數，國民黨繼上周五「十全十美」台中聯合造勢成功後，在國民黨高雄市長候選人柯志恩陣營主導下，確定南台灣將於30日「加映」一場「南高屏」3縣市聯合造勢大會，而這也是柯陣營繼930造勢後，第二場大型造勢活動。

而原本黨中央規劃於本周在台北舉辦的「南高屏」聯合政見發表會，也將直接併入30日的高雄「南高屏」聯合造勢一起舉辦。「南高屏」聯合造勢大會，也解決國民黨原選前4場造勢活動「重北輕南」問題。

柯志恩陣營人士表示，30日「南高屏」高雄聯合造勢大會預計於有農16、美術館特區的高雄市新興重畫區聚集的鼓山區舉辦，將串聯高雄市、台南市與屏東縣3縣市長候選人與縣市議員參選人「南部大集結」。

柯志恩陣營人士指出，「南高屏」高雄聯合造勢大會以柯志恩、黨台南市長候選人謝龍介、屏東縣長候選人蘇清泉為主角，活動嘉賓則仍規畫中。22日將為謝站台的前高雄市長韓國瑜，原則上也還不會在該場活動為3縣市長候選人站台。

九合一選舉倒數，國民黨原規畫從上周五「十全十美」台中聯合造勢晚會起，與台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜兩大火車頭攜手，並與桃園市長參選人張善政、台北市長參選人蔣萬安合作，舉辦4場大型造勢活動，力拚北北桃中四都勝選。

打頭陣的十全十美聯合造勢晚會由盧秀燕主辦，訴諸國民黨女力崛起爭取支持。11月12日再由侯友宜接手，在新北市主辦六都市長參選人聯合造勢大會，盼守住新北、台中，搶攻台北、桃園，並尋求高雄、台南突圍。

11月19日選前黃金周，黨中央與張善政競總合作，在桃園舉辦北北基桃聯合造勢大會，將選戰拉回決戰北北基桃主軸，衝刺北四都選情。11月25日選前之夜，黨中央則鎖定以蔣萬安選前之夜造勢大會為最終造勢主場，力求帶動全國勝選。

除大造勢外，國民黨針對艱困或待提升縣市的縣市長選舉，黨中央7日起也規畫於黨中央舉辦3場區域聯合政見發表會。但除7日的竹竹苗首場，10月26日最終場雲嘉嘉場外，原排定為第二場的南高屏場聯合政見發表會時間遲無法決定。

經討論，在柯志恩陣營主導下，才規畫於30日舉辦「南高屏」高雄聯合造勢大會，取代黨中央原規畫的聯合政見發表會。柯陣營人士表示，經思考南高屏聯合造勢活動還是在南部辦比較好；為能更凝聚勝選氣勢，才以造勢大會形式舉辦。