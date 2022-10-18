桃園市中壢區環保路一處鐵皮工廠，18日凌晨2時46分傳出火警，桃園市消防局獲報到達現場搶救，鐵皮廠房已陷入火海全面燃燒。桃園市消防局第二大隊副大隊長劉闊融指出，現場為1層樓鐵皮建築，並無人員受傷受困，消防局派遣消防車39輛、救護車1輛及101名人員搶救，火勢在4點46分獲得控制、5點05分火勢熄滅，目前仍在殘火處理當中，整場火警燃燒面積初估500平方公尺，至於發生原因及損失由火調科進一步調查當中。
桃園市中壢區環保路一處鐵皮工廠，18日凌晨2時46分傳出火警，桃園市消防局獲報到達現場搶救，鐵皮廠房已陷入火海全面燃燒。桃園市消防局第二大隊副大隊長劉闊融指出，現場為1層樓鐵皮建築，並無人員受傷受困，消防局派遣消防車39輛、救護車1輛及101名人員搶救，火勢在4點46分獲得控制、5點05分火勢熄滅，目前仍在殘火處理當中，整場火警燃燒面積初估500平方公尺，至於發生原因及損失由火調科進一步調查當中。
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