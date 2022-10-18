39歲女星陳意涵和導演老公許富翔結婚4年，育有一雙兒女，除了工作外，陳意涵也鮮少帶著小孩到處趴趴走，但仍確診新冠肺炎。昨(18)日她發文透露自主隔離在3樓，曬出老公許富翔每天都幫她煮三餐，還幫她準備無線觸控螢幕方便追劇，讓她得意放閃喊「吼～我真的很會選老公」。

陳意涵在昨(18)日臉書發文表示，早上準備出門的例行快篩後，發現自己確診新冠肺炎，無奈嘆「該來的還是來了」，當下快速戴上口罩，同時準備好冰箱、電磁爐，「隨手拿了一些菜菇類雞蛋，然後把自己隔離在3樓，希望可以自己照顧自己，不要給家人造成困擾。」

沒想到老公許富翔在她確診隔離期間包辦三餐，「結果我看似不浪漫的浪漫許導演，每天下廚幫我煮三餐」。除此之外，她也在確診前直呼若真的確診，她要正大光明的躺床追劇，老公許富翔貼心奉上「閨密機」，各種暖心舉動，讓陳意涵不禁自誇「吼～我真的很會選老公」，更向老公甜喊「老公我愛你」。而陳意涵提到，其實自己快篩第4天就呈陰性了，但她也任性喊話「我要7天後再下樓」。

此文一出，引來女星王樂妍羨慕喊「太會挑了！」更吸引一票網友留言表示老公真的是神隊友，「老公廚藝真棒，會下廚的男人真的少之又少」、「每一餐都超大餐XDDD」、「被導演生涯耽擱的大廚，看起來好好吃」、「想想不用再上演追校車戲碼，演員暫時合法停工中」、「這餐點根本是餐廳路線呀」