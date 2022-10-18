活塞隊釋出了明星控衛肯巴沃克（Kemba Walker），吸收他剩餘的920萬美元薪資。如果沒有其他球隊接手，他跑完揮棄程序之後會進入自由市場。先前傳出肯巴沃克早與活塞達成離隊共識，因為他並不在球隊預定的15人名單。

肯巴沃克今年32歲，他相信自己還有一些籃球能量，但他月初受訪時表示，暫時沒有接到其他球隊的邀請。肯巴沃克全盛時期是生涯前8季效力黃蜂，2018-19球季入選聯盟第三隊，獲得頂薪續約資格。黃蜂老闆麥可喬丹（Michael Jordan）決定把肯巴沃克「先簽後換」4年1.41億美元賣到塞爾提克。

當時麥可喬丹因為這記「昏著」而遭到嘲笑，結果肯巴沃克威風了兩個球季就因膝傷而急速衰退，去年6月被賣給雷霆，8月被雷霆花2000萬美元買斷，再由尼克簽下兩年1790萬美元。尼克總教練席波迪（Tom Thibodeau）不喜歡肯巴沃克，嫌他太矮不利防守（183公分），打了一陣子就將他移出輪替陣容。

今年6月，活塞從尼克買下肯巴沃克，也就是幫忙做「資源回收」。《底特律自由新聞》報導，活塞近年還幫其他球隊吸收狄安卓喬丹（DeAndre Jordan）780萬美元、戴德蒙（Dewayne Dedmon）290萬美元、史密斯（Zhaire Smith）110萬美元，加上肯巴沃克的920萬美元，總計幫其他球隊處理了2100萬美元薪資。