尼莎颱風外圍環流導致台北市災情頻傳，民進黨台北市長候選人陳時中穿皮鞋勘災，遭各界抨擊。經常在臉書針砭時事，並擁有數千位追蹤粉絲的資深記者羅旺哲直言，自己跑政治新聞那麼久，第一次看到有候選人勘災是穿皮鞋的；羅更抓包，陳將本來臉書上勘災影片刪除，改刊一張截去腳部的勘災現場大合照。

羅旺哲昨（17）日在臉書粉絲專頁「羅旺哲的新聞觀察室」發文，刊出陳時中勘災影片截圖表示，陳當天上午刊出勘災影片，沒想到讓他訝異的是，往下看陳竟然是穿皮鞋。

羅旺哲驚呼：「跑政治新聞這麼幾久，第一次看到有參選人勘災，是穿『皮鞋』勘災的。」羅強調，這是他第一次，看到有人勘災視察，是穿皮鞋的；他也好奇，去看了一下國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊的勘災情況，而他們都是穿雨鞋。

對此，羅旺哲分析，皮鞋、雨鞋，其實代表的就是一種政治人物對災情的「溫度」。你要勘災，就必須上山下海，走土石、爛泥巴，甚至有些住戶家，還有淹水情況。穿皮鞋，不是不行，但他不知道穿皮鞋，是要怎麼做這些動作。畫面上看起來，他終於知道，為什麼陳時中的民調始終拉不起來，因為真的「失溫」了。只是後來這影片在陳臉書上好像看不到了，取而代之的是，一張被截圖看不到鞋子的照片。