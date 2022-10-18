前親民黨立委黃義交17日墜樓身亡，享壽69歲，親民黨主席宋楚瑜昨晚驚聞感到震驚、不捨，已向家屬表達慰問哀悼；黃義交女兒做筆錄時說父親在新冠疫情後狀況很不好，常鬱鬱寡歡，但3天前與父親吃飯時並無發現異狀，黃的友人則說黃一直心繫國事，對政治局勢很憂心失望。

黃義交女兒到派出所做筆錄時，一度悲痛欲絕，黃女向警方表示，父親在新冠肺炎疫情後，身體各方面狀太明顯不好，時常表現出鬱悶狀態，神情也與以前不太一樣，兩人最近一次碰面是三天前，父女倆一起聚餐，但當時沒有發現父親有明顯異狀。

據悉，黃義交離婚後，獨居在內湖文德路住家，與他保持聯繫的十多年老友則說，黃沒有經濟壓力，與前妻及女兒互動良好，這幾年雖淡出政壇，仍心繫國事，對政治局勢很憂心、失望，因此「看起來開朗，但其實不快樂」；警方根據監視器，初判黃是獨自搭電梯上11樓頂，無外力介入，墜落到1樓社區中庭。

黃義交曾捲入周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀情，昔日的「寶寶事件」震撼政壇，近日周玉蔻因質疑蔣萬安，成為媒體焦點；另一名黃義交生前的政壇友人就指出，黃其實一直以來都背負著這個緋聞的壓力，一個大男人在社會被嘲笑，導致罹患上憂鬱症，走不出來。

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