藝人劉雨柔2017年與職業格鬥選手老公黃育仁(Jeff)結婚，不料在今年9月無預警宣布離婚，結束近6年的婚姻。近日劉雨柔首度於節目上談起離婚內幕，過程中一度落淚，並表示她認為「就是在婚姻這塊，就結婚不應該要離婚」。

今年9月劉雨柔宣布與老公黃育仁(Jeff)離婚，並在社群媒體表示，因雙方種種理念的不合，在彼此理性溝通下，雙方決定在感情還沒破裂之前，退回到朋友的關係。

而劉雨柔近日上小s節目《小姐不熙娣》也是她在宣布離婚後首度於節目中亮相，並於節目中透漏與老公黃育仁(Jeff)離婚的原因，劉雨柔認為，一段關係的結束，不代表有第三者介入，可能是雙方無法相處，才是最嚴重問題；隨後，劉雨柔表示，因為前夫是圈外人所以不願多談細節，似乎也不想因兩人感情不再就數落對方。

劉雨柔於節目中提及離婚內幕。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

劉雨柔於節目中談起離婚主因落淚。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

劉雨柔結束6年婚姻聲明。(圖/劉雨柔臉書)

劉雨柔也提到她在離婚後有將近一周沒有出門，表示自己狀況不好，連親戚朋友的訊息也都沒有回覆，但她依舊樂觀面對，對於擺脫情傷有著自己想法「一開始會很難，但後面我相信兩個都會好，就是前面辛苦一點沒關係！還要一點時間，也不能太快，會有一點強迫我自己。」