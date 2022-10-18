臉書網友留言。（圖／截自羅智強臉書）

國民黨台北市前議員羅智強表示，台中市市長盧秀燕在一份最新民調中，以6成2的驚人支持度，大勝對手民進黨候選人蔡其昌的1成8，雙方差距達44個百分點，可見「燕子太威」、「氣勢如虹」。此說法湧入1.3萬個讚，卻有不少網友大聲疾呼，希望這類發言能更謹慎內斂，否則可能會幫蔡催出綠營基本盤，也可能會讓挺盧者掉以輕心不去投票，反而是害了盧。

羅智強昨（17）日在臉書發文表示，《美麗島電子報》最新民調顯示，盧秀燕支持度上升至6成2，蔡其昌降為1成8，「燕子狂勝44.6％，民調再攀高峰！」

羅智強指出，8月蔡其昌被徵召參選時，盧秀燕民調只領先30%，民進黨口不擇言、盧穩紮穩打，民調領先持續擴大至44.6個百分點；不只支持度大幅領先，盧的信任度及滿意度都超過7成5，顯見市民對她領導市府施政的高度認同，也難怪蔡怎麼抹黑都沒用，「媽媽市長氣勢如虹，翻轉北台灣與南台灣，勝利從台中向南北擴散！」

此文獲得超過1.3萬個讚、近600則留言，討論熱烈。但除支持與表達開心的網友外，卻也有不少網友認為：「就算有也不要炫耀，否則台中人會以為盧秀燕穩贏就不去投票，反而讓蔡其昌與盧秀燕差距拉小，甚至翻盤，所以不要害盧秀燕」、「媽媽市長向來處事穩重，黨內同志也要多從這個角度去協助，務必更加謹慎內斂，不要過於張狂顯擺，這樣會害死人」、「能力越強、地位越高、前途越遠，越是要謹小慎微」、「沒錯！要小心，票投出來才算數」、「真的，票投下去才算數」、「說的對，有時會讓支持著誤會反而會不去投票，反正民調那麼高不差一票」。