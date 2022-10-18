冷空氣南下，氣象局觀測今晨最低溫在桃園楊梅16.5度，氣象專家吳德榮表示，今北台灣濕冷低溫17度，明起水氣漸少，周四、五氣溫漸升，周六至下周一又有熱帶擾動發展成颱風機率，路徑通過呂宋島，進入南海，北部、東半部轉雨，可能產生共伴效應，再來一次劇烈降雨。

左圖為中央氣象局18日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱尼莎將繞過海南島南方海面，撲向越南北部。右圖17日20時歐洲模式(ECMWF)模擬周五(21日)20時天氣圖，熱帶擾動正通過呂宋島，即將進入南海。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周一（22至24日）有熱帶擾動通過呂宋島，進入南海，有發展成颱的機率；水氣增多，北部、東半部轉為有雨的天氣。至於是否會產生「共伴效應」帶來劇烈降雨、影響有多大都還得再觀察，因為各國模式模擬有很大差異，有較大的不確定性。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，尼莎颱風才剛走，但模式顯示，菲律賓東方海面又有低壓92W發展，預計周末往西靠近巴士海峽附近；目前預測直接來台機率不高，但剛走的尼莎已經示範過，這季節的颱風不必親自進來、不用很強大，一樣能帶來很可觀的風雨，而92W的劇本有機會像尼莎「複製貼上」。

天氣方面，吳德榮表示，今（18日）迎風面水氣仍多，北部、東半部仍有局部雨，中南部晴時多雲；北台灣濕冷，其他地區早晚涼冷，北部氣溫17至21度，中部18至29度，南部20至32度，東部17至30度。

明日至周五（19至21日）水氣減少，各地晴時多雲，東北部有局部短暫雨的機率；明日各地早晚仍偏涼微冷、周四、五氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。