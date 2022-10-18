3款新變異株BQ.1.1、BF.7和XBB在攻進台灣，兒科急診科醫師吳昌騰表示，世衛組織目前正追蹤的300多個變異株中，許多人關注哪個變異株將取代BA.5成為主流，而BQ.1.1、BF.7和XBB在台灣已出現確診病例，其中又以BF.7的個案4例最多、BQ.1.1有2例、XBB則有1例。面對來勢洶洶的疫情，醫師提醒快打疫苗、戴好口罩並勤洗手。

吳昌騰昨在臉書發文說，世界衛生組織（WTO）目前正在追蹤的300 多個Omicron子變體，許多人關注到哪一個變異株將脫穎而出成為主流，而台灣目前已經出現BQ.1.1、BF.7 和XBB這3種變異株的移入確診案例。

吳昌騰表示，變異株BQ.1.1今年7月中首次在尼日利亞發現，僅約3個月，已在英國、日本、美國、加拿大、比利時、丹麥等逾10個國家發現。而美國疾病管制與預防中心（CDC）最新的新冠病毒流行病學數據指出，BA.5 目前仍是主要流行株，但BQ.1.1和BQ.1，正以驚人的速度增加。美國自9月驗出BQ.1.1以後，BQ.1.1和BQ.1現在已超越了BF.7，占第三、四位，總佔比11.4% 。而BA.5正在慢慢下降至67.9%。

吳昌騰指出，變異株BQ.1.1有5個特色，首先是棘蛋白擁有最多的5個關鍵變異位；接著就是比BA.5的複製速度快三成；且出現二次感染BQ.1.1的風險高；傳播力加強；最後則是BQ.1.1 不但能逃避疫苗和自然免疫，而且可能逃避藥物抗體，簡單來說就是，無論是疫苗、自然感染或抗體治療方法，都可能奈何不了它。

吳昌騰分享一則初步的預印本研究說，BQ.1與BQ.1.1可顯著降低大陸科興疫苗和突破性Omicron感染的中和抗體的效力。科學家也發現BA.2.75.2和BQ.1.1這2變種堪稱是被發現和測試過的「抗體規避性最強」的變異株。尤其是BQ.1.1 ，該變體逃避了禮來新冠抗體及另一種僅對某些變體起作用的抗體藥物提供的免疫保護，難怪美國總統首席醫療顧問佛奇曾說「新BQ.1.1很棘手！」

吳昌騰表示，今年5月13日首次在比利時出現的BF.7，截至10月15日，BF.7在美國占5.3%，目前是第五位主要流行株。在歐洲地區，比利時的確診者中染BF.7的比例已達25%；德國、法國和丹麥則有10%左右；BF.7也在大陸快速傳播中。

吳昌騰指出，BF.7就是在全球流行的BA.5的子代，BF.7等同於BA.5.2.1.7，前者在後者基礎上引入了額外氨基酸突變R346T ，使BF.7可進一步逃逸BA.5感染誘導的中和抗體，而這可能就是BF.7緩慢取代BA.5的原因之一，因此BF.7也有可能成為今年冬季流行的變異株。而感染BF.7後的早期症狀包括咳嗽、咽痛、疲勞、鼻塞與流鼻涕。

吳昌騰表示，變異株XBB也被稱為BA.2.10，是在今年8月首次在印度被檢測出來，XBB免疫逃逸能力也強，舉例來說，打過3劑疫苗加BA.5突破感染形成的免疫背景下，XBB免疫逃逸大概是BA.2的28倍，是BA.5的19倍。

吳昌騰也說，以新加坡的疫情來說，今年9月6日XBB首次出現在新加坡，新加坡預計XBB疫情將在11月中旬達到峰值，每天會新增1萬5000例確診。而Omicron XBB疫情高峰時的每日新增病例數，將超過BA.5高峰時的每日1萬例新增病例數。

吳昌騰指出，上述所提及的3款變異株好像都很厲害，因此許多人好奇「這樣打二價疫苗有效嗎？」由於這3個突變株都是由BA.5衍生來的，因此美國CDC估計含BA.5二價疫苗對其會有一定的交叉保護；另外就是要維持個人防護措施，戴口罩、勤洗手。