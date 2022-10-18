周末兩天受尼莎颱風外圍環流影響，超大豪雨灌北台灣，導致台鐵平溪線十分站到菁桐站路段中斷停駛，今日上午再傳出，平溪線路基流失下陷1.5公尺，目前正全力搶修，平溪線今天全線停駛，預計今晚11時59分恢復通車。

台鐵今（18）日上午7時表示，受到連日豪雨影響，平溪線K2+020至090路基，沖刷流失下陷1.5公尺，目前正在搶修中，各次列車停駛，平溪線暫停營運一天。

台鐵指出，此次受影響的車站包括三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐5站，預計於今日晚間11時59分恢復通車。