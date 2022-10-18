韓流天王Rain(鄭智薰)與金泰希2017年步入禮堂，婚後感情甜蜜，是演藝圈內的神仙模範夫妻檔，然而他月初被八卦雜誌影射偷情，對象還是有著「小金泰希」之稱的高爾夫正妹選手朴潔，震驚全網，對此Rain嚴正駁斥後放話提告，如今經紀公司更新提告進度，還說「絕不寬待造謠者」。

Rain所屬經紀公司「RAINCOMPANY」在IG貼出最新聲明：「關於在各大入口網站、論壇、社交媒體對本公司藝人的不實指控，目前我們已委託警方調查，並針對Youtuber完成提告程序」，接著強調公司會監看網路的相關謠言散播，一經發現有詆毀性言論，放狠話會進行第二波、第三波的告到底「絕無任何寬待」。

Rain經紀公司發出聲明表示已完成提告。(圖/Rain經紀公司 IG)

南韓八卦雜誌《WOMAN SENSE》日前暗指某天王男星A，在演戲、唱歌及跳舞等領域備受矚目，卻在一次高爾夫球聚會上，結緣貌美的高爾夫球選手而劈腿，且他的明星老婆和小三還是閨密，雖未指明道姓，消息曝光後，網友仍瘋猜主角是Rain和金泰希，至於五官神似金泰希的高爾夫球選手朴潔，則被猜測是小三本尊，讓她急著跳出澄清。Rain則透過經紀公司否認，並表示起初認為不值得回應，才一直保持沉默，但對藝人及家人的人身攻擊嚴重，因此堅決提告不再寬恕謠言產生。