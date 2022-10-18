24歲馬來西亞籍蔡女大生命案，涉有重嫌的30歲陳男昨(17日)中午出院，被押往士林警分局偵訊，經過4小時訊問，陳嫌坦承兩人案發前5天正式交往，兩人吃飯、花費都是由他付錢，期間發生多次性關係，不料，13日中午兩人口角後，陳稱「我只是想嚇嚇他」失手殺人。警方訊後依殺人罪送辦，士林地檢署檢察官向士林地方法院聲押禁見。士院在凌晨裁定羈押獲准，但不禁止接見通信。

陳男應訊時指出，兩人4月間透過IG結識，並在網路上聊天，直至今年8月，蔡女與原來的男友分手後，兩人才比較熟悉，陳男坦承有去過蔡女的租屋處多次，10月8日正式展開交往，並發生性關係。

陳聲稱在8日到13日交往5天發生6、7次性行為，吃飯花費以及支出都由他負擔，直到13日上午11時許，兩人為了金錢發生爭吵，陳嫌動手掐住蔡女頸部直到斷氣，陳擔心曝光，刻意緊閉門窗，關閉冷氣，並以薄被蓋住蔡女身軀只露出頭部。

陳被捕後稱「我只是想要嚇嚇她」，並前往附近超商購物，駕車返回新北市租屋處，13日晚間5點多因畏罪服用大量的止痛藥，經醫院反覆洗胃4日，陳始終裝傻不發一語，直至偵訊時才吐露實情，坦承失手殺人。

檢警16日解剖遺體，並採集胃部、血液檢體化驗，同時將陳男的2支手機、蔡女的3支手機、1台平板電腦進行數位還原，並將資料送交檢察官，而解剖化驗的報告預計2周後出爐，檢察官將比對證據與陳男說法。

檢察官昨(17日)深夜9時許結束訊問後，認為陳男殺人罪嫌重大，涉犯重罪且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，有羈押之必要，向士林地方法院聲請羈押禁見。士林地院召開羈押庭裁定羈押獲准，但未禁止通信接見。