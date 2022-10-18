尼莎颱風與東北季風形成共伴效應，連日在北台灣降下豪雨，各地陸續出現災情，其中國民黨台北市長候選人蔣萬安因較晚到康樂隧道勘災而被攻擊；對此，有10多年公務員經歷的國民黨台北市議員游淑慧指出，公務員在救災時，其實不喜歡政治人物或民代到場，因為現場兵荒馬亂，還要分一個人負責接待，直言「候選人來幹嘛呢？是能搬還是能挖？」

台北市內湖康樂隧道為往返大湖、東湖的主要通道，16日晚間因坍方、路樹倒塌等問題中斷通行，引起各界關注，台北市長柯文哲及台北市長候選人黃珊珊、陳時中、蔣萬安等人均到現場瞭解狀況，但因蔣萬安到場時間較晚，竟因此被綠營酸沒將市民利益擺第一；對此，蔣萬安認為搶救第一、救災優先，並透露他雖然較晚到現場，但有透過在地議員掌握即時情況。

游淑慧17日在臉書表示，候選人到現場勘災，能做的事情只有瞭解情況、關心及拍照，因此不論去得是早還是晚都沒有意義，反而市長才應該到現場勘災，因為只有他能下令、調度、指揮，「如果有候選人自誇勘災去得快，其實只是自誇『做（作）秀反應快』」。

「候選人到場是能搬還是能挖！」游淑慧認為，雖然有災情發生時，政治人物表達關心很重要，但災害剛發生時就是最兵荒馬亂的時候，「說真的，我以前是公務員，其實救災的時候並沒有那麼喜歡一堆政治人物或民代到場，因為到一個就要接待一個、說明一次，搞得救災現場還得有一個接待人員」。

另外，游淑慧意有所指地說，3位台北市長候選人17日都上陽明山關心災情，而這次最晚現身的是陳時中，「但有誰無聊的去扯誰最晚到？」