創立78年的新天地（8940）餐飲集團，不僅持續擴展國內宴會市場版圖，近期更籌組新團隊進軍中高價鐵板燒市場，「Le Gout樂葵法式鐵板燒」餐廳首發店，將進駐台中市北屯區崇德商圈，準備搶食每年逾百億元的鐵板燒市場商機。首店年營收上看5,000萬元，新天地期待在既有的宴會版圖之外，再開創品牌第二成長曲線。

新天地表示，斥資3,000萬元、耗時10個月打造的百坪奢華空間的樂葵法式鐵板燒，首發店位於新天地台中崇德旗艦店2樓，擁有鐵板區40席、VIP包廂16席，預計11月1日正式開幕，採無菜單、預約制，中午餐期共40席次，晚餐餐期共60席次，每客定價1,380元。

新天地強調，集團擁有70多年宴會頂級食材採購經驗，每年採購進口食材金額達上億元，樂葵法式鐵板燒設計菜單時，充分發揮母集團的採購優勢壓低進貨成本，才能以1,380元的超值價位，一次將阿根廷天使紅蝦、日本鰤魚、廣島蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦、Prime牛小排等奢華食材統統入菜。

隨著國內疫情常態化，各項大型聚會活動陸續恢復正常舉辦，新人紛紛趕在農曆年前補辦婚宴，新天地喜迎這波趕辦婚宴潮，加上沉寂已久的工商宴席同步回溫，帶動9月合併營收0.93億元，年增4.63倍，不僅營收回到疫情前的水準，更達到五年來新高；前三季合併營收5.95億元，年增39.83％。法人認為，餐飲產業自10月起將邁入傳統婚宴、尾牙旺季，預料新天地第四季營收將是「好上加好」！

新天地表示，年底原本就是各類大型宴會旺季，加上前兩年被疫情耽誤的大型尾牙與補辦婚宴潮，造成第四季訂單量激增，甚至有大型企業尾牙日期因搶不到承辦外燴團隊只好改期，由於市場熱絡檔期有限，加上近期物價通膨影響，年底宴會桌價與桌數有望雙升，第四季營收穩中看俏。