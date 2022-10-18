隨著日本三井不動產砸百億重金在台中市東區打造「lalaport購物商場」，預計年底開幕營運，東區干城重劃區已成為當紅炸子雞，磁吸各大集團爭相搶地！麗寶集團旗下的福容開發，17日再以權利金9億4,206萬元、溢價率超過12.5％，搶下國產署東區「練武段」商業區1,860坪地上權土地！

這也是福容開發繼去年11月以總金額6.57億元、搶下台中市東區「練武段」商業區約1,816.8坪土地、刷新台中地上權總價新高紀錄之後，再度出手標下東區「練武段」大面積地上權土地！

財政部國產署今年八月公告第三批15宗國有土地招標設定地上權標的，招標土地分布全國七縣市，以台中市七宗最多，今日開標共標脫六宗，其中，麗寶集團為最大贏家，旗下的福容開發、麗盛建設分別拿下東區、西屯、東勢區三筆地上權土地，合計砸下10.64億元權利金。

台中市七宗標的中，最受矚目的就是台中市東區干城重劃區地上權二案，最後順利標脫一宗，總面積約1,860坪，由福容開發以權利金9億4,206萬元、每坪單價50.68萬元標下，高於底價超過1億元、溢價率約12.50％。

此外，台中市西屯區二宗標的皆順利標脫，其中，面積逾515坪的「鑫港尾段」標的，由汽車旅館集團-挪葳森林實業以約1億6,881萬元、每坪單價32.73萬元標下，溢價率約33.08％；407坪的「鑫大鵬段」標的，共有兩張標單，最後由麗寶集團旗下麗盛建設以9,206萬元、每坪單價22.61萬元標得。

值得一提的是，「鑫大鵬段」標的次高標為總太地產，最後以200多萬元之差飲恨！同時，這批標的以台中市東勢區「延平段」1,049坪住宅區土地最熱門，共出現三張標單，分別是麗盛建設、統一集團旗下的太子實業和全聯實業投標，最終由全聯實業以7,550萬元、每坪單價7.19萬元得標，高於底價逾1,000萬元、溢價率約18％。

另外，麗盛建設也以權利金3,035萬元、每坪單價6.02萬元，標得台中市東勢區「延平段」504坪的住宅區土地；樂活長青物業公司則以權利金4,138萬元、每坪單價約5.24萬元，標下梧棲區三民路1483地號約789坪土地。