中國近年來重金禮聘西方戰機飛行員，引起西方注意，對此英國罕見發佈「威脅警報」（Threat Alert），要求前任和現役飛行員被告知不要披露敏感信息，以試圖「降低風險」，

據英國《衛報》（The Guardian）18日報導，英國國防情報部門發佈罕見的「威脅警報」，稱中國軍方正試圖招募現役和前英國皇家空軍飛行員，以協助訓練自己的空軍，並提供豐厚的招募計劃。英國官員們對這些計劃表示「關注和反對」，這樣的人事計劃「對英國和西方的利益構成威脅」。儘管他們沒有明確禁止退休飛行員提供培訓課程，但他們的目標是採取措施以進行風險控管。

據信，大約30名前戰機、直升機飛行員已經參加了中國所提供「非常慷慨」，的招聘方案，通過第三方為中國空軍工作，其中包括一間南非的飛行學院（TFASA），據《天空新聞網》（Sky News）同日報導，大約開出年薪24萬英鎊（近872萬新台幣）或更優渥條件吸引西方飛行員，

本次發佈的威脅警報將提醒英國飛行員，不要向中國軍方透露任何敏感信息，並要求接觸者告訴英國國防部正在發生的事情，以便對其進行監控。到目前為止，沒有證據表明任何前英國皇家空軍飛行員在向中國提供培訓時違反了《官方保密法》（Official Secrets Act），但西方官員表示，他們正在通過發布指南「採取措施以降低這種風險」。

China has recruited as many as 30 retired British military pilots to train pilots in the People’s Liberation Army, Britain’s Defense Ministry said. A senior official said the ministry was concerned the practice could threaten British national security. https://t.co/oNS2KOTOiW — New York Times World (@nytimesworld) October 17, 2022

一位官員表示：「（他們）不是在訓練中國飛行員要如何駕駛西方戰機。而是利用經驗豐富的西方飛行員來幫助發展中國空軍的戰術和能力。」「如果中國軍隊作戰時遇到這些類型的西方武裝力量，中國軍方便會了解最新一代的戰術、方法和能力將會是什麼並與之對抗。」

美國去年發布的一份評估報告得出結論，習近平期望在2035年完成中國人民解放軍的現代化，並於2049年將其轉變為「世界級」軍隊。 儘管在這個問題上與美國的關係日益緊張，但北京的領導層繼續堅持台灣統一問題，如有必要，可以強制實施（採取武力）。

習近平16日在中國共產黨第二十次全國代表大會上說「我們將繼續以最大的誠意和最大的努力為和平統一而奮鬥，但我們永遠不會承諾放棄使用武力」。獵頭公司於2019年開始接觸現役和前飛行員，但據信自新冠大流行限制結束以來，陸方已經加強這一塊，招募目標不僅來自英國，還來自其他西方國家。

國防部發言人說：「我們正在採取果斷措施，制止試圖徵募現役和前飛行員前往中國訓練解放軍空軍的招募計劃。」