小編今天（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。黑天鵝滿天飛，台灣工具機業第三季起接第四季至明年第一季訂單普遍放緩，鼓勵員工休年假的廠商家數增加，甚至出現做四休三的情況。業界盛傳，經營權即將易主的磨床大廠福裕，因接單放緩，11、12月每周五放無薪假，開出工具機廠放無薪假第一槍。對此，福裕不證實亦不否認。

【1】工具機無薪假 福裕開第一槍

業者指出，俄烏戰爭看不到盡頭，美國聯準會續升息及全球嚴重通膨，部分工具機廠專攻大陸中低價位市場，第三季訂單衰退幅度4～5成。其他業者第四季至明年第一季接單也放緩或衰退，原本7、8月僅幾家台灣工具機業者鼓勵員工休年假或充電，但到了8月底、9月初鼓勵員工休年假的工具機業家數增加，少數規模較小的廠商員工集體休年假，產線「做四休三」。

【2】專家：台股已超賣、估值便宜

台股利空籠罩、反覆測底，儘管17日台積電400元及指數萬三均失守，但台積電前低395元及指數前低12,809點均未跌破。專家認為，通膨升息、經濟衰退等利空不退，台股將在萬三上下打底，短線有機會隨美股小幅反彈；市場寄望11月以後有千點反彈行情。

【3】兩數字不妙 金管會緊盯四指標

台股近期波動劇烈，17日再度重挫失守萬三，投資人心驚。在最新出爐的「金管會及所屬112年度單位預算評估報告」中，立法院預算中心示警，2022年台股「成交值較去年同期下降、指數跌幅高於國際主要股市」，金管會宜關注國際情勢變化對總體經濟及台股之影響，必要時採取相關因應措施，以維持我國金融市場的穩定。

【4】美祭人才管制 海歸派陷兩難

中美科技大戰中人才成為焦點戰場，拜登政府對中晶片禁令直接從該方面著手，限制美國公民在沒有許可證情況下幫助中國從事相關半導體項目，衝擊擔任陸企高管甚至創辦人的中國海歸派，已有減持股份套現動作出現。

【5】禁令嚴 蘋果捨長江存儲晶片

大陸記憶體晶片製造龍頭長江存儲（YMTC），已經成為繼華為、中芯國際後，被美國盯上的新獵物。在美方施壓下，美系設備供應商科磊、應材等近日陸續撤離在長江存儲的員工。日媒17日披露，國際品牌手機大廠蘋果決定停用長江存儲晶片，令原本有望成為蘋鏈首家中國記憶體業者的長江存儲夢碎。