雲朗觀光旗下雲品(2748)16日於新莊頤品舉辦「新娘物語結婚採購節」，吸引超過千對新人到場參與、並接獲近百組訂單，顯見疫後婚禮產業已陸續回溫。對此，集團宣布將旗下10處婚宴場地的無條件取消政策加碼延長至明年8月底，搶攻婚宴復甦商機。
雲品「新娘物語結婚採購節」邀請婚紗、婚攝、喜餅業與婚戒品牌等近百家婚禮相關產業參與，當天雖因尼莎颱風外圍環流及東北季風影響降下豪雨，但仍吸引超過千對新人參加，並接單超過近百組，且均以明年9月前婚禮為主，顯見婚禮產業已陸續回溫。
雲品指出，新人婚禮準備期雖縮短，仍希望辦理婚禮能盡量不受疫情打亂。現場詢問度最熱烈方案除了海外婚禮以旅行為主、婚禮為輔的「秘密婚旅」外，仍是自即日起預訂明年2月28日前喜宴，至辦理前10天不須任何理由可無條件退還全數定金的方案最受歡迎。
鑒於無條件取消方案增加辦理婚宴靈活度與彈性，雲品宣布旗下台北君品、淡水嘉盧、新莊翰品、新莊頤品、新莊頤璽、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、嘉義兆品、高雄翰品及高雄頤品等宴會場地的「無條件取消」方案，加碼延長至明年8月31日，搶攻婚禮復甦商機。
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