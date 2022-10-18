南韓42歲女星孔曉振，與小10歲歌手老公Kevin Oh，於美國時間本月11日下午正式完婚，而一向對於感情十分低調的她，雖在婚禮前夕及結束後都PO出婚禮當天的照片與粉絲們分享，但一直沒有公開老公的正面照。但今日稍早她再度PO出婚禮當天她穿著婚紗的照片，並罕見地公開老公私下的正面照，令粉絲們欣喜若狂。

孔曉振今日凌晨突然在個人IG上曬出一組婚禮當天的幕後花絮照，而照片中除了有她當天所穿的精品婚鞋及捧花外，還公開了兩件白紗及禮服的造型，雖不向其他女星結婚時所穿的婚紗華麗、霸氣，但簡單、優雅的造型也襯托出孔曉振清新脫俗的氣質。最後兩張照片，甚至公開了兩人交換戒指，以及孔曉振剛穿上婚紗時的背部全裸照，而照片裡兩人即使都沒有露臉，依然感受到滿滿的幸福感，令粉絲們看了直呼「天哪！終於等到姐姐的照片了，一切都好美」、「拜託姐姐多曬一點照片」、「光看照片就感覺到滿滿的甜蜜」、「恭喜姐姐，照片實在太美了」照片公開不到1天，便吸引超過21萬人留言祝福並按讚。

但寵粉的孔曉振似乎知道大家想要看什麼，過沒多久她有再度PO文，但這次她竟公開新婚嫩尪Kevin Oh的正面照，並在貼文中甜喊「My A N G E L」讓粉絲們瞬間炸鍋。而照片中，Kevin Oh打扮得相當輕鬆，拿著手機看向遠方，並露出左手無名指上的婚戒，粉絲看到後紛紛表示「太為姐姐開心了」、「甜炸了我的媽呀」、「一早就吃了一大把狗糧，但我願意」、「祝福姐姐一直這麼甜蜜」。