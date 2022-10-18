中選會14日上網公告九合一選舉候選人財產申報資料，多位候選人財產狀況引發熱議。一份最新網路民調顯示，有28.5%民眾認為候選人財產申報多寡，對其投票意向「不太有影響」，也有21.4%的民眾表示「不知道／沒意見」，大勝認為「非常有影響」的15.4%；有網友更直言：「從來不相信申報資料，裝飾效果大於實際意義。」

《yahoo!新聞》自17日起針對候選人財產申報資料進行網路民調，截至今（18）日早上8時30分，已有約4萬人參與投票。在「候選人財產申報多寡，會影響你的投票意向嗎？」這題，認為不太有影響的民眾有28.5%、還算有影響21.7%、不知道／沒意見21.4%、非常有影響15.4%、完全沒影響13.0%。

針對「你會關心候選人政治獻金流向嗎？」認為還算關心的民眾有28.8%、不知道／沒意見22.0%、不太關心19.1%、非常關心18.2%、完全不關心11.9%。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》臉書相關連結留言：「從來不相信申報資料，裝飾效果大於實際意義」、「好幾位政治人物財產申報與現實狀況極度反差的，笑死人」、「這份資料裝飾價值勝過實際價值，誰相信誰笨蛋」、「很多東西都是要反著看」、「古人云：盡信書不如無書」。