【全程影音】銘傳馬籍女大生遭勒斃！台男稱「加工自殺」 高大成曝疑點這樣說 @中時新聞網

24歲馬來西亞籍蔡女大生命案，兇嫌30歲陳男昨（17）出院接受偵訊，他坦承與死者交往5天花了近10萬，全是他出錢，13日吵架後，失手用枕頭悶死對方，與先前稱「加工自殺」說法不一，警方發現蔡女脖子上有勒痕、瘀傷，對陳男說詞持保留態度，將調查釐清確切事發過程，目前法院已裁定羈押。

陳男供稱，今年4月他與蔡女透過Instagram認識，本月8日才正式交往，但交往的5天內他帶蔡女到101逛街、吃高檔餐廳，花了近10萬，蔡女完全沒出錢，13日上午2人為此大吵一架，他拿枕頭悶住對方的臉，原本只想嚇嚇對方，沒想到卻失手殺人，之後就逃回鶯歌住所服藥輕生；此說法與他先前稱「加工協助」蔡女輕生說詞不一，檢方已向法院聲請羈押禁見。

此外，陳男稱用枕頭悶住蔡女的臉致死，但警方卻在蔡女頸部發現有勒痕、瘀傷，對陳男說詞有所保留，目前檢方16日已解剖遺體，採集胃部、血液檢體化驗，同時將陳男2支手機、蔡女3支手機、1台平板電腦進行數位還原，將確認正確致死原因與作案過程。

檢方發現陳男曾改名，原名陳巍元，曾在2012年9月22日駕駛小貨車撞傷自行車騎士逃逸，事後辯稱沒聽到聲音，檢察官採信不起訴。陳男父親現居住在南投，陳獨自北上到鶯歌租房，從事營造業打零工，陳父稱不知道他交女友，對於兒子近況不知情；陳男昨出院時家人有到醫院幫忙辦手續，卻未陪同到警局。