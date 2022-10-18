過去曾有不少人忘記切換臉書帳號發文而鬧笑話，蝦皮小編昨日忘記切換臉書帳號，誤把蝦皮粉專當作自己個人臉書發文抱怨，內文指周末本來要和朋友出門玩，卻因豪大雨導致整個假日都在家，周一到公司上班發現今年的連假都已放完，令他氣憤地發文，甚至怒罵同事，事後他才發現自己忘記切換帳號，只好藉機行銷公司的活動，令2.4萬網友笑瘋，直呼「根本行銷鬼才」。

蝦皮小編昨（17）日於蝦皮粉專指出，台北到底是什麼破爛天氣，原本周末要跟朋友出去，結果雨不知道在下什麼，被迫在家待兩天，頭上真的快長香菇，去高雄玩的同事還一直發限時動態，「有太陽曬了不起啊！差點氣死」。

蝦皮小編在臉書粉專發文抱怨同事。（圖／翻攝自蝦皮臉書）

蝦皮小編還說，周一和同事開會一想到今年都沒有連假可放了，隔壁同事又一直放臭屁，蝦皮小編為了鼓勵自己，還向自己喊話，「加油，你可以的，快下班了」。

事後蝦皮小編發現自己忘記切換個人臉書帳號，又再度更新貼文，震驚地說，「死定！忘記切換帳號，但好像來不及了，為什麼在這種時候觸及這麼好？」他為了保住工作，藉機行銷公司推出的活動，貼文吸引2.4萬人朝聖。

網友紛紛留言，「好好笑」、「笑死！在蝦皮當小編是不是很不快樂」、「這年頭小編不好當」、「好了啦！乖乖上班，再4天星期五」、「你尷尬了」、「根本是行銷的天花板」、「文案你給幾分」、「這個文案有料」、「好強的行銷手法」、「根本行銷鬼才」。