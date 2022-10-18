全球股市陷入熊市，漲跌都相當劇烈，受美股大漲刺激，台股今（18日）以13075.05點開出，上漲近180點，台積電勁揚9.5元，觸及406.5元，聯發科漲17元觸及595元，航運三雄長榮、陽明及萬海翻紅漲逾1%。

美股大跌拖累，台股昨（17日）下跌162.07點，收在12966.05點，成交值為2067.31億。三大法人全數賣超，合計賣超100.87億，自營商賣超4.45億，投信賣超8.78億，外資及陸資賣超87.64億，台積電跌破400元，收在397元。

周一美股四大指數翻紅，道瓊上漲550.99點（或1.86%）至30185.82點，那斯達克指數勁揚354.41點（或3.43%）至10675.80點，標普500指數漲94.88點（或2.65%）至3677.95點，費城半導體指數漲94.88點（或2.65%）至2211.66點。