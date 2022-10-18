桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」（電豹女）成員林宛璇（Wendy）擁有一張甜美姣好臉蛋與175公分的高䠷身材擄獲大批粉絲的心，只可惜已名花有主，男友正是百萬網紅團體「反骨男孩」成員孫生，經常在社群網站放送辣照的她，今（17）日曬出內衣辣照，讓網友鼻血直流。

Wendy在IG曬出一系列辣照，為寫真年曆預購宣傳，寫下「你們的支持是我的動力」。照片中，只見Wendy穿著成套紫色繡花內衣，趴在米色沙發上，豐滿的上圍呼之欲出，在暖色的燈光照耀下，看起來又神秘又優雅。她還加碼放送蜜翹臀，魔鬼S曲線令人浮想聯翩，忍不住讓人想要窺看完整的寫真年曆。

網友們在貼文下方留言，「我怕我會失血過多」、「孫生好幸福」、「為什麼孫生還亂跑」、「辣到買起來」、「真的好美，好有feel」、「真的性感」，更多網友刷上眼冒愛心的表情符號，以及直接刷上一排愛心。